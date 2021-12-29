Были знакомы: Григорий Лепс принимал у себя дома молодого любовника жены еще в прошлом году

С Анной Шаплыковой артист развелся после 20 лет брака.

Экс-жену Григория Лепса Анну Шаплыкову подозревают в романе с манекенщиком Дмитрием Савчуком. По слухам, пара отдыхала на Мальдивах, куда улетела на частом самолете, в тот момент пока в Москве шел бракоразводный процесс певца с матерью его троих детей.

Оказалось, что 31-летний Савчук был вхож в дом 59-летнего Лепса и 49-летней Шаплыковой. В прошлом году он с братом-близнецом Виталием отметился на праздновании Рождества в доме Григория.

Говорят, сначала Виталий завел роман с близкой подругой Анны, а потом уже и сама она пригляделась к Дмитрию. Сам же голубоглазый блондин пока не хочет ничего комментировать.

«Давайте пока всю эту историю поставим на паузу. Не хочу ее касаться», — сказал Савчук в интервью Woman.ru.

Напомним, после разводе Лепс оставил Шаплыковой бизнес – ювелирный дом с доходом более 18 млн рублей.

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