«Спасибо за семью»: после слухов об измене Тарасов написал пронзительную речь для Костенко

Недавно Дмитрий Тарасов снялся в новом клипе экс-участницы «Дома-2» Марго Овсянниковой. Позже она объявила о своей беременности. Естественно, в Сети тут же поползли слухи о том, что отцом малыша мог быть футболист.

Но Дмитрий подтвердил, что он примерный семьянин, любящий муж и отец, опубликовав в своем инстаграме пронзительный текст в адрес жены.

«Я очень рад и благодарен своей жене, что она разделяет эти взгляды на жизнь, готова поддерживать и создавать тепло и уют в нашем доме. Благодаря ей, я каждый день просыпаюсь счастливым, видя ее и наших детей. Спасибо, любимая, что ты рядом, спасибо за нашу семью», — написал Тарасов.

Напомним, недавно Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову долгожданного сына. Мальчика назвали Алексей.

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