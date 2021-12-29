«Зачем такое показывать?»: Волочкова сразила фанатов видом натруженных ног

В этом году Анастасия Волочкова отметила свое 45-летие. С профессиональной карьерой балерины она попрощалась уже давно, тем не менее продолжает выступать на любительском уровне.

В своем инстаграме экс-прима поделилась снимком, на котором показала натруженные ноги. Мозоли, увеличенные суставы и лейкопластырь навели ужас на подписчиков Анастасии.

«Зачем ноги выставлять? Надевайте носки! Зачем такое показывать?» — писали пользователи Сети.

Хотя внимание фанатов привлек и кот, с которым Волочкова позировала для фото.

«Моя радость – Риччи», — написала Анастасия.

Напомним, недавно экс-балерине подарили нового породистого кота. Предыдущий домашний любимец Анастасии умер. А накануне Волочкова отметила на съемках шоу «Давай поженимся!».

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