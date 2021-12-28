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Словно невеста: Алла Михеева предстала на «Вечернем Урганте» в кипенно-белом платье по фигуре

Ведущая выбрала для предновогодней программы особенный праздничный образ.

Словно невеста: Алла Михеева предстала на «Вечернем Урганте» в кипенно-белом платье по фигуре
Алла Михеева. Фото: Global look press

Российские телезвезды в преддверии новогодних праздников стараются подбирать максимально торжественные образы. И, конечно же, самый простой способ здесь — примерить белый наряд.

Ведь белый, по мнению Эвелины Хромченко, всегда выглядит торжественно и выделяет из толпы. Этот оттенок очень освежает, кроме того, он в тренде.

Юлия Барановская в предпраздничном выпуске «Модного приговора» выбрала именно белое романтичное платье, украшенное модной брошью-цветком.

Юлия Барановская. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Вслед за ней в студии «Вечернего Урганта» Первого канала предстала в кипенно-белом платье Алла Михеева. Наряд великолепно подчеркивал стройность фигуры блондинки и напоминал облачение невесты.

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Алла МихееваВечернее платьеМихеевачто модноЭвелина Хромченко