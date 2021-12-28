Появились подробности: тело бывшего шеф-редактора Tatler нашли с рассеченным лбом и разбитым носом

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин умер на 46 году жизни 26 декабря. Как сообщает Mash, медиадеятель скончался от сердечной недостаточности.
Сейчас стали известны подробности его кончины. Тело Эдуарда Дорожкина обнаружили в квартире на Осеннем бульваре. Перед кончиной журналист не выходил на связь с близкими два дня, из-за чего они забили тревогу и обратились в полицию.
Когда представители правоохранительных органов прибыли на место, стало понятно, что дверь квартиры заперта изнутри, на звонок никто не реагировал.
Полицейские вызвали спасателей, которые и вскрыли дверь. Эдуард Дорожкин лежал на полу с рассеченным лбом и травмой носа.
На кухне также обнаружили открытую бутылку водки с остатками напитка. Как рассказала мама Дорожкина, ее сын системно пил и несколько раз пытался вылечиться от пагубной зависимости.
Соседи сказали, что не видели никого, кто бы проникал в квартиру Эдуарда Дорожкина.
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