Появились подробности: тело бывшего шеф-редактора Tatler нашли с рассеченным лбом и разбитым носом

Эдуард Дорожкин умер в возрасте 45 лет.

Бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин умер на 46 году жизни 26 декабря. Как сообщает Mash, медиадеятель скончался от сердечной недостаточности.

Сейчас стали известны подробности его кончины. Тело Эдуарда Дорожкина обнаружили в квартире на Осеннем бульваре. Перед кончиной журналист не выходил на связь с близкими два дня, из-за чего они забили тревогу и обратились в полицию.

Когда представители правоохранительных органов прибыли на место, стало понятно, что дверь квартиры заперта изнутри, на звонок никто не реагировал.

Полицейские вызвали спасателей, которые и вскрыли дверь. Эдуард Дорожкин лежал на полу с рассеченным лбом и травмой носа.

На кухне также обнаружили открытую бутылку водки с остатками напитка. Как рассказала мама Дорожкина, ее сын системно пил и несколько раз пытался вылечиться от пагубной зависимости.

Соседи сказали, что не видели никого, кто бы проникал в квартиру Эдуарда Дорожкина.

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