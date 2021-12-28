Возвращение в Хогвартс: Джоан Роулинг появится в новогоднем эпизоде «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг появится в новогоднем эпизоде «Гарри Поттера». Спецэпизод выйдет 1 января и приурочен к 20-летию выхода первой части фильма о мальчике, который выжил. Издание The Independent опубликовало превью, где говорится о том, что писательница появится, когда актеры рассказывают о влиянии Джоан Роулинг на их жизни. Однако есть большая вероятность, что писательницу покажут в архивных кадрах. Ранее сообщалось о том, что Роулинг вообще не будет в специальном эпизоде.

Виной всему конфликт, участником которого стала создатель «Гарри Поттера». Джоан Роулинг выразила свое недовольство «новой этикой». Писательница стала защищать понятия женского и мужского пола и не нашла отклик среди коллег. Исполнители главных ролей «Гарри Поттера» Эмма Уотсон, Руперт Гринт и Дэниел Рэдклифф высказались против ее позиции.

После выхода праздничного шоу на западном HBO Max, его можно будет посмотреть на русском языке. В «Амедиатеке» спецвыпуск появится 1 января 2022 года под названием «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс». В тот же день на сервисе появятся все вышедшие фильмы из серий «Гарри Поттер» и «Фантастические твари».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.