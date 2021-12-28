«Немного не выспавшиеся»: жена Игоря Вдовина пришла в черном жакете с золотыми нитями в ресторан на Патриарших прудах

Всего неделю назад телеведущая Елена Николаева впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, бизнесмену Игорю Вдовину, сына Александра.

Молодая мамочка после родов уже начала выходить в свет. Так, она, вероятно, вместе с супругом Игорем Вдовиным, побывала в ресторане на Патриарших прудах.

Для визита в шикарное заведение общепита Елена Николаева облачилась в жакет из черного бархата, расшитый золотыми нитями. После беременности и родов телеведущая осталась той же хрупкой женщиной, что и была.

«Уже шесть дней, как мы немного не выспавшиеся, но много — счастливые», — подписала кадр в микроблоге Елена Николаева.

Подписчики пришли в восторг от того, как выглядит звезда экрана.

«Видела вас сегодня в Pino. Зашла на страничку написать вам, что вы очень стильная и красивая! А тут такое! Вы еще и мамой стали недавно! Я вас поздравляю! Сын выбрал очень красивую мамочку», «Как же мне нравится ваша стрижка, и вам она очень идет», «Какой у вас красивый пиджак! Почему не носили раньше?» — высказались в Сети.

Напомним, Елена Николаева после родов успела уже побывать на телевидении, чтобы вместе с коллегами записать новогоднее поздравление для поклонников.

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