Сама нежность: Алла Михеева в модном пуховике-баллоне оттенка розового льда предстала на катке у ВДНХ

Звезда «Вечернего Урганта» выбрала развлечение через опрос в своем микроблоге.

Алла Михеева спешит насладиться зимними развлечениями, которые доступны сейчас москвичам.

В stories своего Instagram она устроила опросник среди подписчиков, куда ей отправиться после записи шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. И подписчики в итоге проголосовали за каток.

Алла Михеева послушалась своих почитателей и отправилась на каток возле ВДНХ, примерив модный пуховик-баллон оттенка розового льда. Ведущая примерила под куртку свитер цвета «взбесившаяся Барби» и украсила шею белым длинным шарфом. В таком образе знаменитая блондинка смотрелась еще нежнее.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!