«Я просто не верила своим ушам»: дочь Риты Дакоты попросила отдать ее игрушки и одежду в детский дом

Дочь Риты Дакоты попросила отдать ее игрушки и одежду в детский дом. Трогательный разговор произошел, когда певица укладывала спать четырехлетнюю Мию. Рита рассказала дочери о существовании детских домов и предложила отдать туда некоторые игрушки, с которыми девочка уже не играет. На что девочка приняла решение отдать не только игрушки, но и одежду, которая ей уже мала.

«Мама, давай тогда отдадим им вон ту коробку с моими старыми куколками, в которые я уже не играю. И еще отдадим им всю одежду, которая на меня уже не налезает. И давай что-нибудь подарим этим нянечкам, они же очень устают столько готовить», — процитировала дочь певица в своем Instagram.

Дакота призналась, что гордится наследницей, потому что девочка не стала жадничать и просить что-то взамен. Также певица предложила своим поклонникам присоединиться к новогодней благотворительности.

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