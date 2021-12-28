Как похорошела! Елена Воробей отметилась на тусовке в топе-кольчуге и брюках по линии эффектных форм

54-летняя Елена Воробей относится к той категории женщин, которые, словно вино, с годами становятся все интереснее.
Сейчас артистка юмористического жанра приобрела свой неповторимый стиль и может похвастаться отличной фигурой.
На празднике, который организовала певица Слава в честь дня рождения своей младшей дочки Тони, Елена Воробей удивила публику своим интересным луком. Кроме того, звезда выглядела подтянутой и помолодевшей, будто скинула десяток лет.
Елена Воробей примерила брюки по фигуре, топ-кольчугу и сверху — дизайнерский жакет с плечом-седлом. Завершила образ юмористка модными сапогами на массивной подошве.
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