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Как похорошела! Елена Воробей отметилась на тусовке в топе-кольчуге и брюках по линии эффектных форм

Елена Воробей выглядела на дне рождения дочери певицы Славы невероятно стильной.

Как похорошела! Елена Воробей отметилась на тусовке в топе-кольчуге и брюках по линии эффектных форм
Елена Воробей. Фото: Globallookpress.com

54-летняя Елена Воробей относится к той категории женщин, которые, словно вино, с годами становятся все интереснее.

Сейчас артистка юмористического жанра приобрела свой неповторимый стиль и может похвастаться отличной фигурой.

На празднике, который организовала певица Слава в честь дня рождения своей младшей дочки Тони, Елена Воробей удивила публику своим интересным луком. Кроме того, звезда выглядела подтянутой и помолодевшей, будто скинула десяток лет.

Елена Воробей. Фото: личный архив героя публикации

Елена Воробей примерила брюки по фигуре, топ-кольчугу и сверху — дизайнерский жакет с плечом-седлом. Завершила образ юмористка модными сапогами на массивной подошве.

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