«Иосиф решил провести Новый год отдельно от нас»: Саша Черно заявила о непримиримых разногласиях с мужем

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно вновь жалуется на мужа Иосифа Оганесяна. Пара в ссоре. Саша обвинила Иосифа в том, что он абьюзер.

Конфликты начались из-за того, что Саша Черно хочет встретить Новый год в родном городе Сергиевом Посаде.

А Иосиф не поддерживает жену в этом намерении. Черно считает, что муж неправильно себя ведет, настаивая на своем и отказываясь ехать в Сергиев Посад.

Разногласия столь непримиримы, что паре никак не удается достичь компромисса. Дело дошло до того, что Саша Черно приняла решение, что поедет на родину вдвоем с сыном Стефаном.

«Если мой муж сделал такой выбор, то пусть. А мы с сыном поедем, потому что у меня нет сил даже на споры. Если Иосиф решил провести Новый год отдельно от нас, это его выбор. Я не собираюсь портить себе настроение еще сильнее и точно не готова что-то выяснять. Я заслужила отдых», — поделилась Саша Черно в сторис микроблога.

Стоит отметить, что конфликты в молодой семье возникают очень часто. Не так давно Саша Черно даже объявила друзьям, что разводится с мужем.

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