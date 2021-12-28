Какая роскошная! Савичева появилась в ресторане в мерцающем платье на запах с эффектом стройности

Юлия Савичева отметилась на звездном празднике в честь 10-летия младшей дочери певицы Славы. Артистка не поскупилась на торжество, пригласив на него российских звезд.

Отечественные знаменитости насладились ледовым шоу и музыкальным представлением, пообщались с живыми ламами, порадовались фейерверку.

Юлия Савичева блистала на тусовке в мерцающем платье в пол, пошитом на запах. Такие модели, считает Александр Васильев, красиво подчеркивают фигуру и талию, выдвигая женственность силуэта на первый план.

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