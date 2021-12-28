«Волшебство начинается»: Рудковская в пышном платье со шлейфом показала праздничный стол и елку

Жена Евгения Плющенко привлекла декоратора, чтобы в ее особняке не только елка, но и праздничный стол выглядели в стиле «Русский Щелкунчик».

Яна Рудковская является известным продюсером. Именно с ней Дима Билан ездил на «Евровидение». Она давно состоит в браке с Евгением Плющенко. У пары подрастают сыновья. Александр получил прозвище Гном Гномыч.

Он пошел по стопам отца и выступает на льду. Примечательно, что год назад в их семье появился малыш Арсений. Кроха появился на свет с помощью суррогатной мамы.

Несмотря на то что в декабре Яна успевала посещать премии и гала-ужины, также отметилась в Мариинском театре, она успела создать дома праздничную атмосферу. Каждый год продюсер особое внимание уделяет декору дома.

На этот раз она показала елку, которая была украшена елочными игрушками в виде золотых шишек и алых шаров. Гирлянды также украшали пушистое дерево.

Сама Рудковская облачилась в пышное платье со стразами и шлейфом. Наряд Джорджа Хобейки она выбирает не в первый раз. В красно-золотых тонах был сервирован и праздничный стол. А на нем стояли красные свечки, статуэтки в форме Щелкунчиков и посуда в тон. Даже перила украшали елочные ветки.

«Наша сказочная елочка в стиле „Русский Щелкунчик“ и декор нашего дома от одного из лучших декораторов Европы — Лиды Симоновой и команды, волшебство начинается! Всех с наступающим Новым годом», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. «Очень красиво, как в сказке», «Как всегда, на высоте!», «Ваш образ мне очень понравился», «Невероятно красиво», «Как всегда сочно, стильно, оригинально», — прокомментировали пост подписчики.

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