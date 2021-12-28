«Пока я жива, я буду делать для них все, что могу»: Ксения Бородина – об избалованности своих детей

Ксения Бородина резко отреагировала на критику воспитания своих детей. После дня рождения шестилетней Теоны на телеведущую обрушился шквал критики.

Некоторые поклонники посчитали, что Бородина тратит много средств и дарит подарки не по возрасту. Прошлись буквально по всему: слишком много одежды и игрушек, слишком большой торт, платье Бородиной было не достаточно дорогое и слишком откровенное, и зачем маленькой имениннице последняя модель смартфона. Инстадива остро отреагировала на критику в свой адрес.

«Это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы, а хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность! Я их мама и буду целовать им задницу и делать для них все, что приносит им удовольствие и радость!» — возмутилась телеведущая в своем Instagram.

Ксения Бородина рассказала, что время, проведенное с детьми, — самое ценное, даже если это походы по брендовым магазинам.

«Я не знаю, как сложится их жизнь, но пока я жива, я буду делать для них все, что могу и даже больше» — разоткровенничалась звезда.

Напомним, телеведущая организовала роскошную вечеринку по случаю шестилетия своей дочери — Теоны Омаровой. Именинницу поздравляли Клава Кока, Даня Милохин, Ольга Орлова и другие звезды. С отцом Теоны Ксения Бородина развелась 6 августа после шести лет брака. Причину расставания экс-супруги не озвучивали.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.