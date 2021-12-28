Эффектное появление: Барановская в костюме взрослой школьницы с подтяжками для чулок предстала в свете

Ведущая отметилась на празднике, которое организовала певица Слава в честь дочери.

Певица Слава провела грандиозный праздник в день рождения своей младшей дочки Тони, наследнице исполнилось 10 лет.

В честь этого события артистка не поскупилась на супер-вечеринку со звездами, ледовым шоу и персональным концертом. В числе приглашенных оказалась и Юлия Барановская, которая эффектно появилась в ресторане.

Ведущая примерила черно-белый лук в стиле взрослой школьницы, изюминкой которого была юбка с имитацией подтяжек для чулок. Лаконично и стильно!

К слову, о том, что различные вариации на тему школьной формы — это супертренд сезона, ранее рассказывал стилист Александр Рогов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!