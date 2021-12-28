Обнажила плечи: Настя Ивлеева в топе из черного кружева и белой юбке хлопотала на кухне

Анастасия Ивлеева приготовила поклонникам новогодний подарок. В конце декабря на YouTube-канале звезды появился 45-минутный фильм «Обмен желаниями».

Настя Ивлеева сама придумала идею и спродюсировала картину. Да еще и снялась в одной из главной ролей. Ее партнершей по фильму стала актриса, певица и телеведущая Лолита Милявская.

По сюжету фильма две подруги встречаются дома у Ивлеевой, чтобы встретить вдвоем Новый год. Как и положено, они загадывают желания. Лолита Милявская мечтает о семье, а Настя Ивлеева хочет полностью обнулиться.

Подруги записывают все на салфетках. Сжигают их, растворяют в шампанском, но случайно меняются бокалами.

В фильме Настя Ивлеева предстает в прелестном праздничном наряде. На героине — умопомрачительной красоты топ из черного кружева с глубоким декольте и открытыми плечами. Фигуру подчеркивает контрастная белая юбка-карандаш с поясом необычного кроя.

В этом наряде Настя Ивлеева хлопочет на кухне, ожидая свою гостью Лолиту Милявскую, а потом и встречает Новый год.

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