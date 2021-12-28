Решила, что она Тарзан: как подвыпившая Бабкина на Новый год из окна свалилась

Певица честно рассказала историю, которая случилась с ней во Вьетнаме.

Надежда Бабкина вспомнила давнюю историю, которая случилась с ней на Новый год. Было это еще в пору ее комсомольской молодости, когда ее и других музыкантов отправили на фестиваль во Вьетнам.

Получилось отмечать праздник в гостиничном номере, естественно, достали горячительные напитки.

«Немножко выпили, закусили», — честно призналась Бабкина изданию 7days.ru.

После этого артистов потянуло на приключения. Увидев за окном лианы, артистка и ее товарищ Боря Каплунов решили, что они обладают ловкостью Тарзана, и бросились раскачиваться на тропических растениях.

Увы, их надежды не оправдались, и они с позором свалились вниз. Правда, самим им это так не показалось, артисты умирали со смеху, не подозревая, что упали на территорию Лаоса. Мало того — попасть назад не представлялось возможным, вокруг все в колючей проволоке.

Тем не менее, более трезвые коллеги Бабкиной сообразили, что делать, связали простыни и на них утянули бедолаг обратно. Ну а наутро их ждал нагоняй от начальства…

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