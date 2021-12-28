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«Это новое тело просит любви»: похудевшая Лолита в подчеркивающем фигуру платье явилась в гости к Ивлеевой

Лолита Милявская и Настя Ивлеева сыграли подруг в новогодней картине «Обмен желаниями».

«Это новое тело просит любви»: похудевшая Лолита в подчеркивающем фигуру платье явилась в гости к Ивлеевой
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Под занавес уходящего года на YouTube-канале Насти Ивлеевой вышел 45-минутный новогодний фильм «Обмен желаниями».

В нем снялись сама Анастасия Ивлеева и актриса, певица и телеведущая Лолита Милявская. Звезды сыграли подруг, вдвоем встречающих Новый год.

В гости к Насти Ивлеевой 58-летняя Лолита Милявская пришла в сногсшибательном наряде. Длинное платье оттенка малахита подчеркивало фигуру артистки, которая за последнее время похудела и помолодела. Акцентом стало массивное украшение — колье с камнями.

Лолита Милявская в малахитовом платье
Лолита Милявская в малахитовом платье. Фото: кадр фильма «Обмен желаниями», 2021 год

«А где праздник? Что так тихо? Это новое тело просит любви! Две недели на кефире и на воде», — бодро произносит в кадре Лолита, проводя руками по своему телу.

«Ты супер!» — сделала ей комплимент Настя Ивлеева. — Давай закажем еду из рестика и посидим».

По сюжету фильма подруги загадывают желание. Настя Ивлеева хочет обнулиться, а Лолита Милявская мечтает о семейном счастье.

Они пишут о своем сокровенном на салфетках, сжигают их, растворяют в шампанском. Но путают бокалы. Желания, конечно же, сбываются. Но с точностью до наоборот.

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Анастасия Ивлеевагерои фильмовЛолитаЛолита МилявскаяНастя ИвлееваНовый год