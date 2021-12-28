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«Возвращаются в моду»: Бузова примерила туфли в полоску Amina Muaddi и ботфорты Yves Saint Laurent в ЦУМе

Телеведущая устроила день шопинга. Она закупила подарки и новые наряды.

«Возвращаются в моду»: Бузова примерила туфли в полоску Amina Muaddi и ботфорты Yves Saint Laurent в ЦУМе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова уже давно стала телеведущей. А за последние пять лет она еще и построила карьеру певицы. Ольга не скрывает, что любит хорошо выглядеть. В декабре она регулярно ездила на разные мероприятия, съемки и премии.

Артистка зачастую удивляет публику своими образами. А за последние недели она поправилась, о чем сама призналась фанатам. Но это не мешает ей носить мини и лосины.

27 декабря Бузова весь день провела с мамой. Она сводила ее в ресторан на обед, а также в театр. А вот на следующий день телеведущая решила устроить шопинг в ЦУМе. За несколько дней до Нового года она пополнила гардероб обновками и купила подарки. Для начала артистка примерила полосатые туфли с узором под тигра, а потом — лаконичные черные лодочки со стразами.

«Вы все знаете, что год Тигра. Мой любимый обувной бренд Amina Muaddi выпустил такие туфельки. А это мой год, поэтому я думаю, что они мне в любом случае просто необходимы. Как войдешь в Новый год, так его и встретишь.

Я не помню, когда я себе что-то покупала в последнее время. Тут все на подарки. А тут мне принесли еще Yves Saint Laurent — красивые. Laurent, что ты делаешь! Посмотрите, удлинен нос, как мои длинные ноги. Только в России девушки могут ходить зимой без колготок», — поделилась звезда.

На этом Ольга не остановилась. Она также облачилась в ботфорты и мини-юбку на пуговицах. Однако наряд оказался ей не по размеру.

«Просто обращение к моему стилисту Никите! На мне юбка 36 размера, и она мне большая. И те, кто говорили, что в меру упитанная Бузова! Ну ладно, дело не в этом! Сапоги офигенные.

Сейчас возвращаются в моду ботфорты. Последний раз я покупала ботфорты на осень два года назад. Теперь вот Laurent, наверное, дорогие», — отметила телеведущая.

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