Волшебство в сказочном лесу: певица Слава устроила фантастическую вечеринку в честь первого юбилея дочки

Российские артисты не перестают удивлять публику праздниками, которые устраивают в честь своих наследников.

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Еще не утих шум после торжества, которое закатил Филипп Киркоров своей дочке Алле-Виктории в честь ее 10-летия. И вот — новая звездная вечеринка в духе волшебной сказки уже по поводу первого юбилея наследницы певицы Славы и ее мужа бизнесмена Анатолия Данилицкого — Антонины.

На 10-летие дочери счастливые родители организовали фантастическое действо в одном из ресторанов Москвы, интерьеры которого превратили в заснеженный лес, между деревьев которого прогуливались настоящие ламы и альпаки.

Зрелищное ледовое шоу добавило мероприятию размаха, а бумажное шоу заставило восторженно затаить дыхание не только детей, но и взрослых.

На торжестве присутствовало звездное семейство в полном составе, а Саша Морозова, старшая дочь Славы, подготовила специально для сестры концертную программу.

«Нам хотелось сделать этот день особенным, таким, чтобы Тоня вспоминала его с улыбкой и через сто лет! Я уверена, детей надо баловать, ведь детство так быстро проходит и надо успеть наполнить его самыми яркими эмоциями, которые будут согревать человека всю жизнь», — сказала певица Слава.

В числе звездных гостей оказались: Любовь Успенская, Анна Плетнева с группой «Винтаж», Анна Семенович, Люся Чеботина, Юлия Савичева, Юлия Барановская, ЗАЗА, Елена Воробей, Александр Арутюнов, Игорь Гуляев и другие звездные гости. Они поздравили юную юбиляршу, а некоторые даже порадовали Антонину своим пением.

Тоня выглядела просто роскошно, как настоящая леди. Мама и дочка оделись одном стиле, выбрав черно-золотые наряды в тематику торжества.

Финальным аккордом стал большой салют в честь именинницы. Гости расходились довольными и счастливыми, именинница светилась от восторга, и именно ради этого все и затевалось.

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