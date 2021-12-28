По-новогоднему: Максим Галкин в трикотажном кардигане с принтом в виде оленей и елочных шаров появился на шоу

Популярный телеведущий и шоумен Максим Галкин некоторое время назад начал осваивать YouTube-пространство. И это у него получается довольно успешно.

YouTube-шоу Максим Галкина «Музыкалити» очень популярно у поклонников.

В финальный в уходящем году выпуск YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» пришли популярный певец Сергей Лазарев и хип-хоп исполнитель Markul. Все трое слушали новогодние треки разных лет и ставили им оценки.

Особенно бурно обсуждалась песня «Мандаринка», которую Ольга Бузова записала в канун 2020 года со своим тогдашним бойфрендом Давой.

Стоит отметить, что Максим Галкин создал для своих гостей и публики праздничное настроение. Студия YouTube-шоу была по-новогоднему украшена. А сам ведущий предстал в наряде, глядя на который так и хочется напевать: «Праздник к нам приходит».

Максим Галкин облачился в уютный трикотажный кардиган черного цвета. Новогоднее настроение создавали принты в виде оленей, елочных шаров, коробок с подарками, рождественских тростей.

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