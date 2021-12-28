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Фигурный топ и брюки палаццо: Рудова пришла на шоу Урганта в том же образе, что был у Зары в Каннах

Летом певица Зара щеголяла в белом наряде в отпуске.

Фигурный топ и брюки палаццо: Рудова пришла на шоу Урганта в том же образе, что был у Зары в Каннах
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова появилась на записи шоу Первого канала «Вечерний Ургант» в компании Ирины Пеговой (шоу покажут 28 декабря в 23:35). Актрисы представили новый фильм «Свингеры», который будут демонстрировать на киноэкранах с 6 января.

Исполнительницы главных ролей постарались нарядиться сексапильно — соответственно теме ленты. Ирина Пегова облачилась в платье с роскошным декольте, а Наталья Рудова — в комбинезон с фигурным топом, обнажающим живот, и брюками палаццо.

Митя Хрусталев, Наталья Рудова, Иван Ургант, Ирина Пегова. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/ Первый канал

Любопытно, что вкус Натальи Рудовой полностью совпал со вкусом певицы Зары, которая появлялась летом точно в таком наряде в Каннах.

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"Вечерний Ургант""Свингеры"ЗараИрина ПеговаНаталья РудоваФильм «Свингеры»