«Мужчины реагируют»: Нетребко после советов Васильева эффектно подала фигуру в тюлевом платье с завышенной талией

Историк моды советовал присмотреться к подобным нарядам, чтобы удлинить шею и скрыть недостатки фигуры.

Анна Нетребко предстала на сцене в Праге в красном платье из тюля с V-образным декольте и завышенной талией. К таким моделям рекомендовал ранее присмотреться историк моды Александр Васильев.

больше по теме В столице появился первый в мире шахматный поезд метро На Сокольническую линию московского метро выходит новый брендированный поезд «Шахматы».

Анна Нетребко впечатлила публику не только своим ярким пением, но и сочным образом, от которого трудно отвести взгляд. Александр Васильев замечал, что красные оттенки всегда так действуют, и особенно на сильную половину человечества.

«Как правило, мужчины хорошо реагируют на тотальный красный, а женщины ревнуют», — рассказал Александр Васильев на «Модном приговоре».

V-образные декольте ведущий советовал тем дамам, которые хотят визуально удлинить шею или усилить эффект, немного добавить роста. А модели с завышенной талией, по словам фэшн-эксперта, могут скрыть животик.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!