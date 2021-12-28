«Мужчины реагируют»: Нетребко после советов Васильева эффектно подала фигуру в тюлевом платье с завышенной талией

Анна Нетребко предстала на сцене в Праге в красном платье из тюля с V-образным декольте и завышенной талией. К таким моделям рекомендовал ранее присмотреться историк моды Александр Васильев.
Анна Нетребко впечатлила публику не только своим ярким пением, но и сочным образом, от которого трудно отвести взгляд. Александр Васильев замечал, что красные оттенки всегда так действуют, и особенно на сильную половину человечества.
«Как правило, мужчины хорошо реагируют на тотальный красный, а женщины ревнуют», — рассказал Александр Васильев на «Модном приговоре».
V-образные декольте ведущий советовал тем дамам, которые хотят визуально удлинить шею или усилить эффект, немного добавить роста. А модели с завышенной талией, по словам фэшн-эксперта, могут скрыть животик.
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