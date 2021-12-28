«Конечно, она не певица»: Сергей Лазарев высказался о вокальных данных Ольги Бузовой

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что Ольга Бузова очень верит в себя и то, что она делает.

Поющей телеведущей Ольге Бузовой была отведена определенная часть во время YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Звезды на нем не было. О ее талантах за глаза говорил ведущий Максим Галкин и один из его гостей, певец Сергей Лазарев.

Максим Галкин нещадно высмеивал Ольгу Бузову, критикуя ее творчество, игру в театре и любовь к перформансам.

В какой-то момент Сергей Лазарев не выдержал и встал на защиту Ольги Бузовой.

«Ольга Бузова яркий персонаж в шоу-бизнесе, который из каждого своего выхода делает перформанс, — сказал Сергей Лазарев. — Она очень верит в него, в себя, в то, что она делает. С ней работает очень большая команда. Конечно, это иногда тумач. Мы с ней общались. Она клевая, юморная девчонка. Но, конечно, она не певица. Она — шоу-вумен. Я ей об этом говорил в лицо».

Максим Галкин скептически отреагировал на заявление Сергея Лазарева и даже высмеял его, посоветовав нанять адвоката, а не выступать самому в роли защитника.

«Если когда-нибудь ты, не дай бог, окажешься в суде, сам никогда не говори. Только адвокат», — сказал Максим Галкин Сергею Лазареву.

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