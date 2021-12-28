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«Еще приедет к тебе в тигре с клеткой!»: Галкин поиздевался над Лазаревым, вставшим на защиту Бузовой

Максим Галкин нелестно отозвался о любви Ольги Бузовой ко всевозможным перформансам.

«Еще приедет к тебе в тигре с клеткой!»: Галкин поиздевался над Лазаревым, вставшим на защиту Бузовой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Часть финального в этом году YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» была посвящена Ольге Бузовой и ее талантам.

Максим Галкин в присутствии своих гостей певца Сергея Лазарева и хип-хоп исполнителя Markul нещадно критиковал и высмеивал Ольгу Бузову.

Он назвал поющую телеведущую своей ровесницей. Заявил, что ключевое слово ее творчества — это «пыталась». В какой-то момент Сергей Лазарев решил встать на защиту Ольги Бузовой.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев заступился за Ольгу Бузову на YouTube-шоу «Музыкалити». Фото: скрин YouTube.com

«По-разному можно относиться к Ольге Бузовой…» — начал он.

«Вспомнил, что он ее встретит, а она скажет: «Что же ты, Сережа, меня обидел?» — перебил Сергея Лазарева Максим Галкин. — А она еще приедет к тебе в тигре с клеткой? Ой».

После этой фразы Максим Галкин расхохотался. Он оговорился и пошутил одновременно, имея в виду перформансы Ольги Бузовой на массовых мероприятиях.

«В костюме тигра, тигрица! — подхватил Сергей Лазарев. — Ольга Бузова — яркий персонаж в шоу-бизнесе, который из каждого своего выхода делает перформанс. Она очень верит в него, в себя, в то, что она делает. С ней работает очень большая команда».

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Максим ГалкинОльга БузоваСергей Лазаревшоу «Музыкалити»