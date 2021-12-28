«Моего возраста»: 45-летний Максим Галкин прикинул, сколько лет может быть Ольге Бузовой

Гостями финального в уходящем году выпуска YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» стали популярный певец Сергей Лазарев и хип-хоп исполнитель Markul.

Вместе с ведущим музыканты слушали треки, отгадывали, кто их исполнил и ставили им оценки.

Дошла очередь и до Ольги Бузовой. В студии зазвучал трек «Мандаринка», который Ольга записала в финале 2019 года с Давой. Это было в начале романа пары.

Сергей Лазарев сразу отгадал, что это за песня. А вот Markul пребывал в растерянности и начал задавать наводящие вопросы, чтобы понять, кто же это поет.

Конечно же, он поинтересовался, сколько лет вокалистке, которую не узнал.

«Моего возраста», — сказал 45-летний Максим Галкин.

И тут же расхохотался. Ему ли не знать, что Ольга Бузова в январе отметит свое 36-летие.

Сергей Лазарев объявил, что сразу узнал дуэт Ольги Бузовой и Давы и их композицию «Мандаринка».

«Мандаринка. Самое правильное между двумя этими слогами взять дыхание», — с хохотом добавил Максим Галкин.

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