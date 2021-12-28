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Нереальный красавец! Как выглядит приемный сын Газманова, который все равно похож на него

Сам Олег Газманов не любит называть Филиппа пасынком.

Нереальный красавец! Как выглядит приемный сын Газманова, который все равно похож на него
Олег Газманов с женой. Фото: Global look press

Многие знают старшего сына Олега Газманова Родиона, который стал известным еще с песенки про собаку «Люси». Он был рожден в первом браке певца.

Однако с 1997 года Олег Газманов счастлив в отношениях со своей второй супругой Мариной. С ней у них появилась на свет дочь Марианна. Филиппа, сына жены, артист воспитывал как своего, но при этом не скрывал от него родного отца — Вячеслава Мавроди, бывшего вице-президента и главного бухгалтера «МММ», родного брата Сергея Мавроди.

Когда он сел за махинации с финансовой пирамидой, Марина была беременна, но все равно решила разойтись с ним. Из роддома ее уже встречал Олег Газманов, который дал Филиппу свою фамилию.

Удивительно, но многие находят, что Филипп вырос похожим на своего отчима. А еще парень стал невероятным красавчиком. Сейчас ему 24 года, он занимается бизнесом и работает фотомоделью.

Филипп Газманов. Фото: instagram.com/philgazmanov/

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