Нереальный красавец! Как выглядит приемный сын Газманова, который все равно похож на него

Многие знают старшего сына Олега Газманова Родиона, который стал известным еще с песенки про собаку «Люси». Он был рожден в первом браке певца.

Однако с 1997 года Олег Газманов счастлив в отношениях со своей второй супругой Мариной. С ней у них появилась на свет дочь Марианна. Филиппа, сына жены, артист воспитывал как своего, но при этом не скрывал от него родного отца — Вячеслава Мавроди, бывшего вице-президента и главного бухгалтера «МММ», родного брата Сергея Мавроди.

Когда он сел за махинации с финансовой пирамидой, Марина была беременна, но все равно решила разойтись с ним. Из роддома ее уже встречал Олег Газманов, который дал Филиппу свою фамилию.

Удивительно, но многие находят, что Филипп вырос похожим на своего отчима. А еще парень стал невероятным красавчиком. Сейчас ему 24 года, он занимается бизнесом и работает фотомоделью.

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