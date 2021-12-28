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«Хочет вернуться на лед»: фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы

Олимпийский чемпион встретит Новый год с родными. Однако ему еще предстоит полностью восстановиться после последствий избиения.

«Хочет вернуться на лед»: фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы
Дмитрий Соловьев. Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Соловьев является известным российским фигуристом. Он также выступал в паре с Екатериной Бобровой. Они стали чемпионами олимпийских игр.

А за последние годы армия поклонников Дмитрия выросла, так как он участвует в «Ледниковом периоде». Лишь недавно спортсмен снялся в финале проекта с Ксенией Бородиной. Спустя несколько дней он оказался в больнице.

Соловьев проводил время с возлюбленной Анной Сидоровой и друзьями. Девушке и ее подругам стали грубить на улице трое мужчин. Фигурист хотел заступиться за них, но в итоге его избили.

Его состояние оценивалось как средней тяжести. Недавно врачи сообщили, что Дмитрий стал чувствовать себя лучше, а его состояние стало удовлетворительным. Представители чемпиона подтвердили, что его выписали из больницы.

Дмитрий Соловьев. Фото: instagram.com/dmitry_solovyev/

«Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Первые дня 3–4 он просто отсыпался после „Ледникового периода“, тренировок, съемок. Ему был необходим этот отдых, но, конечно, больничная койка — не лучшее место», — пояснила представитель фигуриста Елена Болотова.

«Конечно, Дима уже рвется в бой, хочет вернуться на лед. Сейчас занимается со спортивным реабилитологом, будем смотреть, сможет ли он принимать участие в ледовых шоу — первое стоит в графике уже 30 декабря. Если врачи разрешат, то, конечно, роль Соловьева в них упростится, чтобы не было никаких сложных трюков, прыжков, поддержек», — приводит «СтарХит» ее слова.

Примечательно, что ранее фигурист вышел на связь из больницы. Он поблагодарил свою возлюбленную за поддержку, а также Татьяну Навку, которая его поддержала.

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«Ледниковый период»Дмитрий Соловьевсостояние здоровьяфигуристы