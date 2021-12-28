«Хочет вернуться на лед»: фигуриста Дмитрия Соловьева выписали из больницы

Олимпийский чемпион встретит Новый год с родными. Однако ему еще предстоит полностью восстановиться после последствий избиения.

Дмитрий Соловьев является известным российским фигуристом. Он также выступал в паре с Екатериной Бобровой. Они стали чемпионами олимпийских игр.

А за последние годы армия поклонников Дмитрия выросла, так как он участвует в «Ледниковом периоде». Лишь недавно спортсмен снялся в финале проекта с Ксенией Бородиной. Спустя несколько дней он оказался в больнице.

Соловьев проводил время с возлюбленной Анной Сидоровой и друзьями. Девушке и ее подругам стали грубить на улице трое мужчин. Фигурист хотел заступиться за них, но в итоге его избили.

Его состояние оценивалось как средней тяжести. Недавно врачи сообщили, что Дмитрий стал чувствовать себя лучше, а его состояние стало удовлетворительным. Представители чемпиона подтвердили, что его выписали из больницы.

«Сегодня Диму выписали из больницы, ему гораздо лучше. Первые дня 3–4 он просто отсыпался после „Ледникового периода“, тренировок, съемок. Ему был необходим этот отдых, но, конечно, больничная койка — не лучшее место», — пояснила представитель фигуриста Елена Болотова. «Конечно, Дима уже рвется в бой, хочет вернуться на лед. Сейчас занимается со спортивным реабилитологом, будем смотреть, сможет ли он принимать участие в ледовых шоу — первое стоит в графике уже 30 декабря. Если врачи разрешат, то, конечно, роль Соловьева в них упростится, чтобы не было никаких сложных трюков, прыжков, поддержек», — приводит «СтарХит» ее слова.

Примечательно, что ранее фигурист вышел на связь из больницы. Он поблагодарил свою возлюбленную за поддержку, а также Татьяну Навку, которая его поддержала.

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