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«Она вычеркнула нас из своей жизни»: сын Натальи Фатеевой рассказал о странном поведении матери

Как заметил Владимир Басов, актрисе никто в этой жизни не нужен.

«Она вычеркнула нас из своей жизни»: сын Натальи Фатеевой рассказал о странном поведении матери
Наталья Фатеева. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный деятель искусств России Владимир Басов в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказал о роли в картине «Джентльмены удачи» своей мамы актрисы Натальи Фатеевой. Также он затронул тему ее образа жизни.

Владимир Басов
Владимир Басов. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

«Все кинокритики ценили ее в этой картине за красоту. Ее это сильно раздражало. Она хотела, чтобы все говорили, что она большая актриса. Просто она стала еще популярнее. Ее фотографии продавались в киосках «Союзпечать».

Владимир Басов

Как отметил Басов, мать стала другим человеком после того, как ей сделали операцию на тазобедренных суставах. «Ей пришлось пользоваться костылями. Потом она перестала общаться со мной и родственниками. Я поздравляю ее лет пять с днем рождения. Она даже не читает сообщения. Она вычеркнула нас из своей жизни. Ей мы не нужны. Она самодостаточный человек. Ей интересно быть просто с собой», — заявил Басов.

Напомним, что Натальи Фатеевой не так давно исполнилось 87 лет. В последние годы звезда ведет закрытый образ жизни.

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