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«Идет всем»: Бондарчук вышла на променад в модной дубленке освежающего оттенка

Эвелина Хромченко рекомендовала его модницам.

«Идет всем»: Бондарчук вышла на променад в модной дубленке освежающего оттенка
Светлана Бондарчук. Фото: Global look press

Светлана Бондарчук прогулялась по Патриаршим прудам в модной дубленке персикового оттенка, который также называют цветом лососины или сомо.

Светлана Бондарчук. Фото: instagram.com/a030aa/

Светская львица сочетала шубу с джинсами дудочками и черными ботинками на шнуровке.

О том, что дубленки в этом сезоне в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Также ведущая высказывалась о персиковом цвете, который, по ее мнению, никогда не выйдет их моды. Кроме того, он весьма универсален.

«Оттенок идет всем, практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет», — говорила Эвелина Хромченко.

Александр Васильев замечал, что персиковый оттенок хорошо показывает природный цвет лица, освежает его и молодит.

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