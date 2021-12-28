«Идет всем»: Бондарчук вышла на променад в модной дубленке освежающего оттенка

Светлана Бондарчук прогулялась по Патриаршим прудам в модной дубленке персикового оттенка, который также называют цветом лососины или сомо.

Светская львица сочетала шубу с джинсами дудочками и черными ботинками на шнуровке.

О том, что дубленки в этом сезоне в тренде, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Также ведущая высказывалась о персиковом цвете, который, по ее мнению, никогда не выйдет их моды. Кроме того, он весьма универсален.

«Оттенок идет всем, практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет», — говорила Эвелина Хромченко.

Александр Васильев замечал, что персиковый оттенок хорошо показывает природный цвет лица, освежает его и молодит.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!