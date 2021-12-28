Нежнее нежного: Орбакайте вслед за Бузовой предстала в белоснежном пышном платье-облаке

Кристина Орбакайте является популярной исполнительницей. Примечательно, что она выступает на сцене с малых лет. Артистка росла в кругу творческих людей, так как ее мама Алла Пугачева.

Теперь и сама Кристина собирает полные залы зрителей. В этом году певица отпраздновала 50-летие. Она старается совмещать карьеру и материнство, поэтому даже в декабре, когда много работы, успевает уделять время дочке Клавдии.

На днях Орбакайте снялась с ней в шоу «Угадай мелодию». А вот на новогодних съемках певица появилась в пышном платье-бюстье из лоскутков ткани. Объемный наряд дополнил пояс. Артистка сделала аккуратную укладку и макияж в розовых тонах. Она покрутилась перед камерой. Кристина решила воплотить образ из своей песни.

«И ни кем не замечена петь иду каждый вечер вам Я в платье белом…» — процитировала она слова. «Где я пела» альбом «ТЫ», — добавила звезда.

Примечательно, что на съемках с ней отметилась дочка. Клавдия тоже нарядилась для такого случая. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка и ее наследница. «Какая красивая», «Красивая и талантливая. Спасибо Алле за такую дочь», «Хороша», «Невероятная красота!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что не так давно в подобном платье отметилась и певица Ольга Бузова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.