«Там у него не было такой славы и любви»: родственница Савелия Крамарова — о его жизни в США

По словам Ирины Курляндской, она познакомилась со звездой, когда он уже был знаменит.

Вдова двоюродного брата актера Савелия Крамарова Ирина Курляндская в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» рассказала о жизни звезды в США.

«Я положительно, как и вся наша страна отношусь к картине «Джентльмены удачи». Мой муж являлся двоюродным братом Савелия. Они очень дружили. Савелий был, конечно, известным, когда мы познакомились. Потом он уехал в Америку. Там, конечно, не было у него такой славы и такой любви, но там он тоже состоялся как актер». Ирина Курляндская

Как отметила Курляндская, после приезда в родную страну из эмиграции Крамаров пришел первым делом на кладбище. «Он взял прах своей матери. Отвез в США и там закопал. У него там было любимое дерево. Так вот под ним», — заявила Ирина Курляндская.

Напомним, что Савелий Крамаров в 1981 году уехал из СССР. Популярный советский актер активно снимался в голливудских фильмах. Правда, в небольших ролях. Скончался в 1995 году.

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