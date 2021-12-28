Седовласый мужчина: как выглядит Игорек из «Джентльменов удачи», сыгравший Серого Волка

Актер Игорь Дрыга снимался в картине, когда ему еще не исполнилось и четырех лет.

Актер Игорь Дрыга, который сыграл маленького мальчика из детсада Игорька в знаменитой советской комедии «Джентльмены удачи», появился в студии «Прямого эфира» на канале «Россия 1».

«Игорь Угольников утверждает, что это он должен был сыграть Игорька. Точнее проходила такая утка в СМИ. На самом деле снимался я. Вот он я живой и здоровый. Перед вами. Мне было тогда неполных четыре года». Игорь Дрыга

«Он испортил мне карьеру. На его месте должен был быть я», — пошутил присутствующий в студии сын актера Евгения Леонова Андрей.

Советская комедия «Джентльмены удачи» каждый год показывается перед Новым годом по телевидению. В этом году исполняется 50 лет, как ее впервые показали на экранах.

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