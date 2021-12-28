«После развода он откровенно меня проклял»: Валюшкина объяснила, почему ушла от первого мужа

Как отметила актриса, ее просто использовали в своих целях.

Актриса Елена Валюшкина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с первым мужем — своим преподавателем Леонидом Фоминым.

«Это был один из лучших наших педагогов на курсе. Наша свадьба была скромной — без фаты и свадебного платья. В него были влюблены все. Он ставил такие спектакли, что про него вся Москва говорила. Я влюбилась в него. Вообще люблю талантливых». Елена Валюшкина

Как отметила Елена Валюшкина, первые годы жизни с мужем были у нее очень хорошими. «Моя жизнь была заполнена театром. Все 11 лет нашего брака. Мне многое запрещалось в браке. Никуда нельзя было ходить. Сначала мне казалось, что это игра. Мне казалось, что меня грубо использовали в своих целях. Он хотел показать, что у него молодая жена, которую он сотворил и сделал. После развода он меня откровенно проклял», — заявила Елена Валюшкина.

Напомним, что Леонид Фомин старше Елены Валюшкиной на 15 лет. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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