«Попытаюсь убить королеву Елизавету»: 19-летний злоумышленник проник в замок, где бабушка принца Уильяма отмечала Рождество

Преступника задержали на территории Виндзорского замка. Проникнуть в здание он не успел.

19-летний злоумышленник проник в Виндзорский замок, где Елизавета II уже второй год подряд отмечала Рождество. Вооруженный арбалетом молодой человек перелез через забор, где его задержала служба безопасности. В дом к королеве попасть ему не удалось.

Стало известно, что злоумышленник оставил в соцсетях видео, на котором признался, что планирует убийство королевы за Амритсарскую бойню 1919 года, когда британские колонизаторы расстреляли мирных демонстрантов в индийском городе Амритсар.

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«Извините. Мне очень жаль за то, что я сделал и планирую сделать. Я попытаюсь убить королеву Елизавету. Это месть тем, кто погиб в Амритсарской бойне в 1919 году. Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы. Я индийский сикх и ситх. Меня звали Джасвант Сингх Чайл, теперь я Дарт Джонс», — поделился сообщением преступника The Guardian.

Преступника отправили в психиатрическую клинику, а королевскую семью известили о случившемся.

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