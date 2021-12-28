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«Сказочник Ханс Кристин Асмусен. Деревня Располовиново. Дом Харламова»: где живет шоумен

Юморист в очередной раз высмеял свою бывшую жену.

«Сказочник Ханс Кристин Асмусен. Деревня Располовиново. Дом Харламова»: где живет шоумен
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» высмеял вместе с коллегами бывшую жену — актрису Кристину Асмус.

Гарик Харламов и Кристина Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Globallookpress.com

В какой-то момент ведущий шоу, который был за кадром, произнес: «Сказочник Ханс Кристин Асмусен. Деревня Располовиново. Дом Харламова».

После этого Гарик Харламов засмеялся от всей души. «Я жил в этой деревне», — заметил он.

«Да и живешь», — напомнил Харламову его друг Ильич из группы Little Big.

«Да и живу», — подтвердил Гарик Харламов.

Напомним, что в прошлом году Гарик Харламов развелся с женой, актрисой Кристиной Асмус. При этом свой дом он записал на их общую дочь. В нем сейчас живет Кристина Асмус с наследницей.

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