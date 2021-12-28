«Всегда с тобой!»: Авербух обратился к Туктамышевой после ее провала на чемпионате

В конце декабря в Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию, где спортсменки боролись не только за звание сильнейших в стране, но и доказывали, кто из них достоит выступать на Олимпиаде в 2022 году.

По итогам соревнований весь пьедестал заняли юные воспитанницы Этери Тутберидзе. 25-летняя Елизавета Туктамышева смогла стать лишь седьмой и не попала в состав олимпийской сборной.

После обидного поражения спортсмена философски заметила у себя в Instagram: «Это жизнь». В ответ ей посыпались тысячи комментариев — слова поддержки, восхищения, мольбы не завершать карьеру, а бороться до конца. Прославленный чемпион Илья Авербух тоже «пришел» к Лизе, чтобы выразить свое участие:

«Всегда с тобой! Ты чемпионка навсегда!» — написал Авербух слова поддержки.

Отметим, что Елизавета Туктамышева тренируется у 80-летнего Алексея Мишина, взрастившего Евгения Плющенко и других известных чемпионов.

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