«Это был стресс»: Харламов рассказал, как банкир заставил Меладзе на корпоративе петь по-грузински

По словам юмориста, дело происходило много лет назад.

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Ошуительного хоу» рассказал, как однажды он попал на корпоратив, который устроил известный владелец банка.

«Там был владелец банка, страшный человек. Это был стресс. Огромная сцена. Этот владелец банка напился в хлам. И тут вышел Меладзе петь. Затянул: «Она была актрисою». Этот банкир подошел к Меладзе вплотную. Хозяин такой мероприятия. Смотрит Меладзе в глаза. И говорит, забирая микрофон: «Пой а-капелла». Валера отвечает: «Я не могу петь а-капелла». Бизнес ему: «А ты пой по-грузински». Гарик Харламов

Как сказал Харламов, Меладзе спел «Сулико».

«Потом вышли мы, владелец банка нас через три минуты послал. Банкир сел на сцену на ступеньки. Ему дали микрофон. И он начал петь, а его еще начали все хвалить», — заявил Гарик Харламов.

Напомним, что Валерий Меладзе — один из самых популярных в стране музыкантов. За участие в корпоративах он берет солидные суммы.

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