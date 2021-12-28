«Чего я только не сделал»: Киркоров публично признался, что ради Давы пошел на большие жертвы

Мы уже рассказывали, что экс-бойфренд Ольги Бузовой, блогер Дава готовит релиз нового клипа с участием Филиппа Киркорова. Легендарный артист в нем предстал в неожиданном для себя образе – неопрятный и взлохмаченный домушник, который совершил налет на чье-то жилье в стиле «Один дома». И вляпался в массу неприятностей еще до приезда полиции.

У себя в микроблоге Киркоров публично обратился к Давиду Манукяну. Он рассказал, на какие жертвы пошел ради него.

«Оторвались от души на съемках клипа для Давида Манукяна. Дава, чего только я не сделал ради тебя? Даже образ кардинально сменил. Ради тебя даже сбрил бороду!

Хотя я всегда хулиган в душе!», — заметил артист.

Дружба Киркорова и Манукяна началась в 2020 году, их познакомила Бузова. Вскоре артисты спели дуэтом и даже получили награду за свое творчество.

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