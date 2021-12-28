Яна Рудковская посоветовала россиянам есть с дорогих тарелок за 14 тысяч рублей

Как отметила продюсер, хотя бы одну такую тарелку может иметь на своей кухне каждый.

Блогер Катя Конасова на своем Ютуб-канале в шоу «Дорого-богато» рассказала о «Золотом марафоне» продюсера Яны Рудковской. Она специально купила ее курс, ценник на который варьируется, как уверяет блогер, от пяти до пятисот тысяч рублей.

Как отметила Катя Конасова, во время своего марафона Яна Рудковская рекомендовала подавать завтрак на тарелках известного бренда. Состав завтрака следующий: яйцо-глазунья, огурчики и фрукты.

По словам Конасовой, Рудковская сказала во время марафона, что иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Как отметила Катя Конасова, цена одной такой тарелочки может достигать четырнадцати тысяч рублей.

Напомним, что некоторые звезды в последнее время стали увлекаться марафонами по зарабатыванию денег. Они дают советы россиянам. Многие называют такой способ – инфоцыганством.

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