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Яна Рудковская посоветовала россиянам есть с дорогих тарелок за 14 тысяч рублей

Как отметила продюсер, хотя бы одну такую тарелку может иметь на своей кухне каждый.

Яна Рудковская посоветовала россиянам есть с дорогих тарелок за 14 тысяч рублей
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Блогер Катя Конасова на своем Ютуб-канале в шоу «Дорого-богато» рассказала о «Золотом марафоне» продюсера Яны Рудковской. Она специально купила ее курс, ценник на который варьируется, как уверяет блогер, от пяти до пятисот тысяч рублей.

Катя Конасова
Катя Конасова. Фото: кадр из шоу «Дорого-богато»

Как отметила Катя Конасова, во время своего марафона Яна Рудковская рекомендовала подавать завтрак на тарелках известного бренда. Состав завтрака следующий: яйцо-глазунья, огурчики и фрукты.

По словам Конасовой, Рудковская сказала во время марафона, что иметь хотя бы одну тарелку этого бренда может каждый. Это всегда очень украшает и очень необычно. Как отметила Катя Конасова, цена одной такой тарелочки может достигать четырнадцати тысяч рублей.

Напомним, что некоторые звезды в последнее время стали увлекаться марафонами по зарабатыванию денег. Они дают советы россиянам. Многие называют такой способ – инфоцыганством.

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