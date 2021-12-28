Юрий Маликов озвучил сумму пенсии, которую будет получать по выслуге лет его 44-летняя дочь

Как отметил музыкант, это только кажется, что у звезд огромные выплаты от государства.

Музыкант Юрий Маликов озвучил размер пенсии, которую будет получать по выслуге лет его 44-летняя дочь Инна. Как отметил певец, наследница не утонет в богатствах, как некоторые сразу же посчитали.

«У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут». Юрий Маликов

Как заметил Юрий Маликов, его дочь с шестнадцати лет на эстраде, поэтому по закону ей положена пенсия. Причем Инна Маликова, как заверил ее отец, только шесть лет назад узнала, что может претендовать на пенсию от государства. Людям, которые начали завидовать Инне, он посоветовал читать законы, сообщает woman.ru.

Напомним, что некоторые россияне возмутились информации, узнав о выплатах от государства Инне Маликовой. Они считают, что певице ничего платить не надо было.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!