С юбочкой поверх стрингов и ремнями на ягодицах: Бузова вслед за Рудовой примерила нижнее белье от Решетовой

Певица получила красно-черный кружевной подарок, показала распаковку на камеру и тут же его надела.

В начале зимы экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова радостно объявила о релизе своей первой коллекции нижнего белья. И вот мы уже видим звезд в новинках от Решетовой.

Сначала актриса Наталья Рудова, получив подарок под елочку от подруги, тут же примерила секси-обновки, а теперь и Ольга Бузова щегольнула обтянутыми телесами в дамских штучках.

Получив заветную коробочку, поющая телеведущая долго любовалась на упаковку и поражалась тому, как исполнено ее оформление. Затем с восторгом достала каждый элемент набора – черно-красного, как у Натальи Рудовой, и восхищенно отметила мягкость и утонченность кружева.

Не в силах противостоять соблазну, красотка все-таки примерила обновочки. И не стала томить фолловеров ожиданием, а тут же показала, как выглядит в белье от Решетовой.

Юбку из тонкой сетки с подвязками Бузова, как и полагается, надела поверх стрингов. Более того, красотка застегнула ее ремешки вокруг ягодиц и повернулась, чтобы продемонстрировать всю красоту.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!