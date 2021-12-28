Море ласкает бедра: Каролина Севастьянова красиво расположилась на пляже, погрузив упругие ягодицы в воду

Гимнастка отдыхает на Карибах и готовится встретить Новый год в бикини.

27-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает наслаждаться отдыхом на райском курорте Карибского моря – острове Сен-Бартелеми. Длинноногая красотка то и дело радует фанатов снимками из лета, иногда показывая себя в бикини.

Кадры на белоснежном пляже Карибского моря, сделанные Севастьяновой накануне, буквально взорвали Сеть. На них гимнастка позирует в бикини, подчеркивающем ее шоколадный загар и лоснящуюся на солнышке кожу.

Севастьянова разместилась на кромке воды, волны которой начали ласкать бедра и ягодицы красотки. Подписчики зашлись в экстазе от увиденного: «Фото огонь! Загар красивый, вы невероятная!», «Прелесть!», «Прекрасная!», «Шикарная леди!», «А это точно ты?».

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