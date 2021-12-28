«Не спрашивая меня»: Игорь Крутой выступил против имени новорожденного внука

Знаменитый композитор Игорь Крутой полтора месяца назад снова стал дедушкой. На этот раз у него внук, которого подарил ему внебрачный сын Яков.

Музыкант обожает нянчиться с малышом, который до сей поры, оказывается, рос безымянным. Проблема у родителей, как назвать крошечного Крутого, длилась несколько недель, и разрешилась выбором в честь легендарного деда – теперь в семье еще один Игорь Крутой.

Правда, композитор оказался против такого выбора. И объяснил, почему: «Быть моим полным тезкой ко многому обязывает, и в первую очередь — становиться музыкантом, а вдруг желания такого у Игорька не возникнет… Но ребята, не спрашивая меня, вписали имя и показали свидетельство о рождении моего внука».

Настаивать на переименовании композитор не стал. Напомним, что у Крутого уже есть три внучки от старшего сына Николая.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!