«Ей было бы очень приятно»: вдовец Валентины Легкоступовой в канун ее 56-летия отказался от наследства

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов вступил в наследство спустя полгода после смерти артистки. И сразу же вселился в ее апартаменты, сменил замки и никого из родственников звезды не впускал. Но к концу 2021 года принял кардинально иное решение, которое объявил у себя в Instagram.

«Перед Новым годом будет событие – 30 декабря Валентине Легкоступовой, жене моей, исполнилось бы 56 лет. И в связи с этим я хочу сделать заявление: я думаю, ей было бы очень приятно слышать это. Я хочу передать свое наследство ее детям – Матвею и Анэтте, и Галине Ивановне Легкоступовой, ее матери», — объявил вдовец.

В комментариях фолловеры отреагировали бурно. Многие уверены, что вдовец поступил правильно, похвалили его за это решение и поддержали, ведь думали, что он намерен высудить себе как можно больше.

Напомним, певица Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года после травмы головы – дома она упала и ударила так, что впала в кому. Дети артистки стали подозревать, что вина за смерть матери лежит на ее новом муже, яхтсмене Юрии Фирсове, с которым они сыграли свадьбу за несколько месяцев до трагедии. Тем не менее, суд не нашел вины вдовца в гибели звезды.

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