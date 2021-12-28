«В парике жениха»: Волочкова предстала на «Давай поженимся!» в неожиданном образе

Экс-звезда «Большого театра» Анастасия Волочкова – частый гость различных ток-шоу. На этот раз в канун Нового года артистка пришла на «Давай поженимся!» на Первом канале с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой в качестве ведущих.

Волочкова устроила целый квест своим подписчикам на шоу. Оттуда танцовщица поделилась несколькими снимками, по которым трудно понять, в каком статусе она там предстала. Поскольку среди контента из «Давай поженимся!» — кадры с Тарзаном, Шурой, фото в костюме Деда Мороза и даже снимок в парике.

«В парике жениха», — подчеркнула Волочкова.

Анастасия Волочкова позировала в одной из комнат, в которых обычно ожидают участники шоу, в белокуром парике с мелкими кудряшками. Подписчикам образ понравился, и им стало невтерпеж узнать подробности. Когда выйдет эфир, балерина не сообщила, но выпуск явно новогодний.

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