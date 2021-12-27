Свежесть к лицу: Алсу предстала на публике в изумрудном костюме с эффектом увеличения роста

Алсу предстала на публике в тотальном зеленом образе, сочетав в одном луке два его оттенка: свежей травы и изумрудного. Звезда выбрала прямое пальто и брючный костюм из трикотажа.
Стилист Марина Морикова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что певица подобрала удачное цветовое решение.
«Алсу — это та девушка, которой очень идут классические образы и яркие цвета.
Мне очень нравится сочетание двух оттенков зеленого в образе. Такой прием часто используется стилистами, если у девушки идеальная фигура и не нужно создавать вертикали за счет контрастного сочетания нижнего и верхнего слоя.
Если обратиться к кругу Иттона, которым часто пользуются стилисты для выбора цвета комплекта, здесь был произведен аналоговый прием: подобраны цвета, расположенные рядом друг с другом, создающие комплект без интенсивных контрастов.
Однако вертикаль все-таки выстроена за счет единого цвета комплекта брюк и джемпера. Такой прием позволяет еще больше подчеркнуть рост и добавляет человеку минимум 3 см.
Хочется отметить оттенок изумрудного цвета брюк и джемпера Алсу. Он останется с нами на сезон весна-лето 2022. Многие бренды задействовали его для своих коллекций», —прокомментировала Марина Морикова.
Справка Teleprogramma.pro
Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен-паблики.
Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, «Россельхозбанк» и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж-студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.
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