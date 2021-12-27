Лобода вслед за Барановской поддержала тренд на перья, примерив пуловер в духе костюма лебедя

Птичьи элементы сейчас в моде и приветствуются в любой одежде.

В этом сезоне очень актуальны перья марабу и боа, об этом рассказал стилист Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live. При этом пушистые птичьи элементы декора появляются сейчас не только на праздничных или вечерних нарядах, но и вполне обыденных.

Перья пришивают к повседневным юбкам, платьям, кофтам и жакетам. А боа вполне допустимо надеть на корпоратив с деловым костюмом. Именно так, к примеру, предложил сделать Александр Рогов в этот Новый год.

Убрав боа, костюм можно будет носить и дальше на работу, очень удобно.

Тренд на перья марабу уже поддержала Юлия Барановская, которая выбрала платье с пуховым элементом декора. А теперь в пушистом пуловере в духе костюма белого лебедя отметилась Светлана Лобода.

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