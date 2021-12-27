«Похожи!»: как выглядит сестра Татьяны Кравченко, с которой она встретилась впервые за 60 лет

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко впервые за 60 лет встретилась со своей сестрой на шоу канала «Россия 1» «Андрей Малахов. Прямой эфир».
Актриса только в подростковом возрасте узнала, что ее папа Эдуард — не родной ей, а родилась она от связи матери с женатым мужчиной. Он умер спустя три месяца после ее появления на свет, так и не пожелав увидеть незаконнорожденную дочь.
Как рассказала родительница Татьяны Кравченко, у него уже было три наследницы в браке, и он очень мечтал о сыне. Поэтому новость об очередной дочке совсем не обрадовала его.
Как оказалось, сестры знали о существовании друг друга с давних пор, но никто из них не решался пойти навстречу первой. Татьяна была убеждена, что она своим появлением на свет нарушила их семейную идиллию и не претендовала на общение. Однако в юбилей актрисы Андрей Малахов устроил для родственниц сюрприз, пригласив в студию сестру Кравченко Александру Васильевну Токареву. Старшая Софья, увы, уже умерла.
Обе родственницы разрыдались, увидев друг друга, и обнялись. А мама Татьяны Кравченко заметила: «Похожи!»
Сестра подарила актрисе семейную реликвию — кольцо, которое передается в их роду из поколения в поколение.
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