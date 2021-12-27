Баронесса! Кинопростушка Кравченко оказалась дворянских кровей с интересным наследием

На шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия 1» главной героиней стала Татьяна Кравченко, которую навестила в студии ее мама Эмилия Яковлевна. Она-то и раскрыла выдающиеся корни актрисы, которая у многих ассоциируется исключительно с образом Валюхи из сериала «Сваты».

Как оказалось, Эмилия Яковлевна по своему отцу – баронесса, соответственно, актриса тоже. «Могу документ дать!» — сказала мать Татьяны Кравченко.

«Таня, титул внутри, а не на языке», — со вздохом сказала на шоу родительница звезды.

Как оказалось, она всю жизнь с трудом выносила простоватые роли, которые играла ее дочь в кино. Мама была уверена, что ее дочь дворянских кровей достойна другого, большего.

Но на этом секреты семьи Кравченко не закончились. Оказалось, что крестным Эмилии Яковлевны был сам Немирович-Данченко.

«Он женат был на дочери барона Корфа, а барон Корф и мой дед – друзья с 1712 года!» — рассказала мама Татьяны Кравченко.

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